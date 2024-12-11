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台中西屯派出所員警開交通罰單涉圖利 時任所長遭聲押

2024/12/11 09:25（12/11 10:18 更新）
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台中西屯派出所外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者蘇木春台中11日電）中檢追查員警開單涉圖利案，今年9月間帶回12人偵辦，其中李姓巡佐遭羈押；檢警昨天再帶回時任派出所長的偵查隊長金桂明等23人，複訊後向法院聲押金桂明，其餘交保或請回。

台中地檢署今天表示，中檢偵辦員警以白單改紅單涉嫌圖利案件，10日通知到案犯罪嫌疑人23人（均為警職），檢察官訊後諭知，向法院聲押禁見金桂明，21人以新台幣12萬元至5萬元不等金額交保，另有1人無保請回；在押的李男解還台中看守所。

檢方於今年9月4日，偵辦台中西屯派出所李姓巡佐等人，於民國108至112年期間疑涉製單違法案，經後續比對、分析後發現另有員警涉案，10日續由中檢指揮有關單位持續偵辦。

昨天檢警共帶回涉案的金桂明、員警及提訊前案在押的李姓巡佐等共24人；涉案24人皆為當時開單涉貪污圖利案的西屯派出所員警，其中金桂明為時任所長。

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據了解，涉案員警疑與交通違規紅單（當場舉發）與白單（逕行舉發）有關，依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，警方對於違反道路交通管理事件的稽查，在當場舉發及逕行舉發有不同罰則，汽機車違規在當場舉發的罰鍰則較為輕微。

據指出，涉案員警疑似在製作紅單與白單上，以較輕微罰則讓違規行為人可繳納較少罰鍰，因此涉及貪污及偽造文書罪，全案檢方正持續調查釐清。（編輯：李淑華）1131211

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