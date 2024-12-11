近10年妨害投票罪起訴逾5千人 定罪率82.2%

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（中央社記者謝幸恩台北11日電）為端正選舉風氣、淨化選風，台灣高等檢察署針對民國103年到113年9月的資料進行分析，近10年妨害投票罪案件起訴5015人，裁判確定2881人，定罪率達82.2%。

根據高檢署統計，近10年妨害投票罪案件偵查終結2萬7820人，起訴5015人，其中犯刑法妨害投票正確罪占5成1；犯投票受賄罪占4成9；緩起訴處分8683人，共計向公庫支付金額總計新台幣3087.1萬元。

高檢署統計，妨害投票罪案件裁判確定有2881人，有罪者以判處6月以下有期徒刑2295人，判處6月以上有期徒刑26人，定罪率達82.2%，有罪者已執行人數2255人。

以近年來的矚目案件為例，前國民黨中常委蕭景田涉嫌為求台北市議員林杏兒當選，以現金裝在信封袋行賄多名里長候選人，案經士林地檢署起訴，現由士林地方法院審理中。

此外，台灣安徽同鄉會李姓秘書長與台北市安徽同鄉會宋姓理事長，涉嫌受中國安徽省台辦指示，招待國民黨地方幹部及里長等人赴中旅遊，並宣傳支持特定總統候選人，案經台北地檢署起訴，現由台北地方法院審理中。

高檢署指出，近年來妨害選舉態樣多元，除賄選外，選舉賭盤、假訊息、境外勢力介選等層出不窮，影響選舉公平性。

高檢署強調，為能端正選舉風氣，杜絕妨害選舉犯行，法務部已將境外勢力、選舉賭盤納入檢舉獎金核給範圍並提高獎金額度，鼓勵全民踴躍檢舉，攜手淨化選風。（編輯：謝雅竹）1131211