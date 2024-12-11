桃園男子KTV外揮刀1死1傷 一審判處無期徒刑

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（中央社記者葉臻桃園11日電）桃園30歲陳姓男子去年在KTV外誤以為被言語挑釁，持彈簧刀砍傷謝男，並將上前阻止的余男殺害。桃園地方法院今天依傷害、殺人等罪判處陳男無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

桃園地方法院判決書指出，陳男及友人去年11月19日凌晨，與素不相識的謝男、26歲余男分別在中壢區某KTV的不同包廂消費。

判決書指出，當天上午6時10分許，陳男在KTV大門口前，誤認謝男以三字經出言挑釁，因此揮擊謝男頭部；陳男不滿謝男反擊，隨後取出隨身攜帶的彈簧刀，朝謝男頸部、頭部揮擊數次，造成謝男受傷。

判決指出，一旁的余男見狀上前阻止，將陳男推倒在地，陳男起身後持彈簧刀往余男左側下腹、胸部猛刺，導致余男心臟遭彈簧刀刺穿，大量出血當場死亡。

桃園地方法院審理時，陳男否認有殺人犯意，但經國民法官法庭調查相關事證，認為陳男攻擊余男力道之猛，幾乎將彈簧刀完全刺進余男心臟，足認陳男有殺人犯意。

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國民法官法庭觀察現場監視畫面，認為陳男攻擊余男後還丟棄彈簧刀，撿拾散落物品後從容搭車離開，沒有酒醉的樣子，且陳男犯案時仍在販毒案假釋期間，犯後否認犯行、未能與被害人家屬達成和解。

桃園地院認有將陳男永久隔離於社會之必要，今天就陳男傷害謝男部分量處有期徒刑10月，就殺害余男部分量處無期徒刑；應執行無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。（編輯：蕭博文）1131211