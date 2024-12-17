金門11月詐欺財損663萬元 宣導提升民眾防護力

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（中央社記者吳玟嶸金門縣17日電）金門縣警察局今天舉行毒品偵緝勤務及防詐宣導記者會，局長陳錦文說，11月受理詐欺案件20件，財損金額663萬餘元；將持續推廣165防騙宣導LINE官方帳號，提升民眾防護力。

金門縣警察局下午與岸巡隊、海關、港務處等單位，於金門水頭碼頭舉行毒品偵緝勤務及防詐宣導記者會，金門縣長陳福海出席，並訪視金馬澎分署第九岸巡隊緝毒犬執行毒品查緝任務。

陳福海表示，為阻絕毒品於金門島外，防制海運、航空運輸毒品，要求持續不定期結合緝毒犬在港口、機場、貨運站等人流、物流進行通關偵檢；也應將防詐宣導深入金門所有角落，使毒害及詐騙遠離金門。

陳錦文說，金門8月至今詐騙受理案件數、財損金額有下降，11月受理詐欺案件20件，財損金額新台幣663萬餘元，已較8、9、10月受理件數45件、32件及40件減少。

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陳錦文表示，近期針對金門20到65歲民眾，鼓勵加入165防騙宣導LINE官方帳號，推展率達到47.3%，民眾可在LINE上輸入網址、電話等確認是否已經被報案過，也能在LINE上檢舉與報案。

陳錦文也說，內政部警政署打詐儀表板獨立網頁在今年12月1日上線，為便利金門民眾瞭解相關訊息，已將打詐儀表板連結到金門縣警察局網站首頁，點擊連結就能看到每日各縣市受理詐騙狀況，及詐騙案例分享等資訊。（編輯：郭諭儒）1131217