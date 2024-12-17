彰化男童肛門紅腫疑遭異物侵入 幼兒園女師先調離

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（中央社記者吳哲豪彰化縣17日電）彰化2歲男童肛門紅腫脫皮，醫師研判遭異物入侵，家長懷疑幼兒園女老師將手指插入男童肛門，要求調查；幼兒園表示，已回報相關單位調查，縣府則指出，先將女老師調離。

家長發現，男童半個月前，肛門發生紅腫，由於小朋友在幼兒園上完廁所後，都是由1名女老師幫忙用衛生紙清潔，於是向幼兒園反映，後來幼兒園也換人幫小朋友擦屁股。

不過家長最近又發現，男童不僅肛門再出現紅腫，且周圍還脫皮，趕緊帶男童到醫院掛急診；急診醫師研判肛門紅腫且脫皮是遭到異物入侵；而男童晚上睡覺說夢話時，常會說「老師不要」，情緒不穩定，家長懷疑是女老師在幫小朋友擦屁股時，可能使用手指或其他異物侵入。

家長表示，已向幼兒園及彰化縣教育處反映此事，希望相關單位調查清楚，也先把男童轉到其他幼兒園就讀。

幼兒園人員今天接受媒體聯訪時回應，第一時間已主動回報縣府教育處，在調查結果出爐前，不方便發表言論。

彰化縣府教育處表示，接獲通報後，已立即依照教保相關人員違法事件調查處理辦法規定，召開不適任人員認定委員會審查小組會議，會中決議受理調查案件，並依法組調查小組調查，在調查期間，先將這名教保人員調離教學現場。（編輯：郭諭儒）1131217