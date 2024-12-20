男子欠稅脫產神隱遭拘提 新北分署聲請管收獲准

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（中央社記者趙敏雅新北20日電）新北市某肉品加工製造公司負責人蔣姓男子欠稅未繳，其公司另涉肉品摻偽詐欺遭搜索後，蔣男與妻子提領公司存款後神隱。蔣男日前遭拘提到案，新北分署向法院聲請管收獲准。

法務部行政執行署新北分署今天發新聞稿指出，新北市新莊區某經營肉品加工製造買賣的蔣姓男子滯納2年營利事業所得稅，合計約新台幣253萬元。蔣男於2014年收到稅單後申請復查及提起訴願均被駁回，國稅局於2016年移送新北分署執行，經執行義務人的銀行存款僅獲800餘元。

新北分署表示，行政執行官調查發現，這間肉品加工製造公司涉將價格較低的豬臉頰肉摻入羊肉製造羊肉捲，對外稱是純羊肉捲販售給不知情廠商，同時將剩餘羊油假冒豬油摻入豬臉頰肉製造肉捲，聲稱是純豬成分製成，涉違反食品安全衛生管理法。

針對涉違反食品安全衛生管理法部分，新北分署指出，2014年11月此公司遭檢方搜索，蔣男疑為規避欠稅及免於刑事判決確定後遭沒收，3天後與妻子提領公司在2家銀行的存款870萬元，隔年申請停業。

新北分署表示，法院刑事判決確定公司代理人、受雇人執業務犯食品安全衛生管理法，科罰金10萬元，未扣案犯罪所得594萬842元沒收，若全部或一部不能沒收時，以財產抵償。

案發後，新北分署指出，多次通知蔣男到場報告公司財務狀況但均未到，調查研判蔣男應居住在台中市，今年11月間向台灣新北地方法院聲請核發拘票，12月17日囑託台中分署拘提，在台中市太平區將蔣男拘提到案。

蔣男到案後供稱不是公司實際負責人，沒有提領公司銀行存款，也不知道提領款項流向，並稱正在新北市雙溪區養病，當天南下台中看病，無力繳納欠稅等。

新北分署向台灣新北地方法院聲請管收，法官不採信蔣男說詞，裁定准予管收。（編輯：戴光育）1131220