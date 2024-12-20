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台鐵浮洲站傳落軌 搜索未果列車恢復雙向通車

2024/12/20 22:27（12/20 22:31 更新）
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新北市消防局20日獲報指台鐵板橋浮洲車站晚間傳出疑有人員落軌，176次自強號列車停駛，但消防人員到場搜尋始終未發現落軌者，列車於晚間近8時30分放行、恢復雙向行車，全案正由鐵路警察偵辦中。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月20日
新北市消防局20日獲報指台鐵板橋浮洲車站晚間傳出疑有人員落軌，176次自強號列車停駛，但消防人員到場搜尋始終未發現落軌者，列車於晚間近8時30分放行、恢復雙向行車，全案正由鐵路警察偵辦中。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月20日
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（中央社記者黃旭昇新北20日電）台鐵板橋浮洲車站今晚疑有人員落軌，警消搜尋近3小時未發現落軌者；經調閱監視器，發現有1人從鐵道旁攀爬離開。列車於晚間8時29分放行，恢復雙向通車。鐵路警察持續偵辦。

新北消防局表示，據報台鐵板橋浮洲車站今晚5時51分傳出有人員落軌，導致176次自強號列車停駛。消防人員到場搜尋，但一直沒有找到落軌者。

台鐵公司晚間9時30分回覆中央社記者詢問表示，第176次列車通過浮洲站時，疑似有1名旅客侵入路線遭撞擊。

台鐵指出，事發後，板橋與樹林間西正線不通，改以東正線單線雙向行車。鐵路警察及119到現場處理，列車停駛，旅客改搭其他列車。

台鐵說，現場經鐵路警察等搜索，並未發現肇事者，蒐證處理後，列車於晚間將近8時30分放行，8時42分到達板橋站。板橋車站與樹林車站間，恢復雙向行車，全案正由鐵路警察偵辦中。

據瞭解，消防人員據報趕抵現場，在停駛的列車車廂底尋找，一直找不到「落軌被撞者」。經台鐵調閱鐵道監視器，發現有1名民眾於事發後，從鐵道旁邊攀爬離開；確認無人傷亡後恢復通車，消防人員收隊。

轄區板橋警分局也已派員擴大調閱車站周邊監視器，找尋這名疑侵入鐵軌的民眾下落與身分，以釐清事發經過及原因。（編輯：郭諭儒）1131220

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