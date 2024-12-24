大麻偽裝小雞泡麵闖關 警查獲2.6公斤5嫌收押

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）郭男將大麻烘乾真空包裝偽裝成韓式小雞泡麵寄送來台闖關，警方查獲2.6公斤大麻，逮捕郭男等共5名犯嫌，法院裁定均收押禁見，警方並查出張姓律師涉嫌洩密，檢方諭令70萬元交保。

內政部警政署保安警察第三總隊今天發布新聞稿表示，7月間與財政部關務署台北關共同抽檢自泰國寄送台灣的國際包裏，查獲碗裝小雞泡麵夾藏2公斤的第2級毒品大麻，立即報請台北地檢署偵辦。

經專案小組歷時1個多月，從第1層收貨人向上溯源，查出幕後毒梟郭男，待在郭男入境時拘提到案，並查扣隨身攜帶的大麻花及大麻油膏共600公克。

經專案小組深入追查，運毒集團利用國人至泰國收購大麻毒品後，以包裹運送回台牟取暴利，且設立層層斷點藉以規避檢警查緝，專案小組循線逮捕另4名犯嫌，其中3名犯嫌有竹聯幫旭仁會或四海幫背景，查獲共2.6公斤大麻，估算市值約新台幣300餘萬元。

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此外，專案小組在偵辦過程中，發現犯嫌委任的張姓律師，涉嫌利用在檢警偵訊時取得案件相關資訊，向運毒集團成員通風報信，指導犯嫌刪除手機內運毒證據，藉以躲避檢警查緝。

經專案小組還原涉案手機採證後，持法院核發搜索票至張姓律師住所、律師事務所執行搜索、拘提，並以涉嫌洩密罪將張姓律師移送地檢署偵辦，檢察官訊後諭令新台幣70萬元交保候傳。（編輯：張銘坤）1131224