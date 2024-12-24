嘉義竊賊、警各持辣椒水對峙 嫌若先噴刑度差異大

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（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）嘉義縣傅姓男子今年8月間竊取電纜線遭警人贓俱獲，當時各持辣椒水，警先噴並制伏傅男，嘉檢依竊盜起訴，嘉院判10月徒刑，可上訴；傅男若先噴，恐涉及5年以上準強盜罪嫌。

刑法第329條規定，竊盜或搶奪，因防護贓物、脫免逮捕或湮滅罪證，而當場施以強暴脅迫者，以強盜論，這就是一般所稱的「準強盜罪」，刑度則是5年以上有期徒刑。

嘉義地檢署表示，42歲傅男今年8月間潛入番路鄉一處廢棄觀光工廠竊取電纜線時，嘉義縣中埔分局巡邏員警先發現工廠外可疑貨車，則進入工廠搜尋發現傅男正行竊電纜線，當時警方、傅男都各持辣椒水，由員警第一時間先噴辣椒水制伏傅男。

嘉檢指出，承辦檢察官張建強偵結前，進一步釐清是警方先噴辣椒水制伏竊賊，後續依攜帶凶器竊盜等罪嫌起訴；若是傅男當下先對員警噴灑辣椒水，則會依準強盜罪嫌起訴，恐會面臨5年以上的有期徒刑。

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嘉義地方法院判決書指出，傅男於今年8月20日至23日多次攜帶照明燈、手套、辣椒水、老虎鉗等工具，潛入廢棄觀光工廠竊取電纜線，遭巡邏員警人贓俱獲，警方依法移送，嘉檢偵結起訴。

嘉院表示，傅男曾因多次竊盜遭判處有期徒刑、拘役，並未因此心生警惕避免再犯，而再度犯下多起案件，因此，依竊盜罪，判處有期徒刑3個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。又犯攜帶凶器踰越安全設備竊盜罪，判處有期徒刑10個月。（編輯：謝雅竹）1131224