糾眾砸店還上傳犯案過程 雲檢起訴16人盼從重量刑

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林斗南鎮某KTV會館10月21日晚間遭人砸店，雲林地檢署日前偵結，認為許姓男子等16人因私人糾紛聚眾砸店，且自拍犯案過程並上傳網路，公然挑戰權力，建請法院對從重量刑。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，斗南鎮某KTV會館10月21日晚間遭人聚眾集體毀損，斗南警分局報請地檢署檢察官指揮偵辦。專案小組隔天持拘票，將張姓、林姓 、曾姓和邱姓男子4人拘提到案，並聲請羈押獲准。

檢方調查，43歲許姓男子因與KTV會館經營者不睦發生爭執，竟與42歲許姓男子通知28歲許姓、19歲范姓等人，與另外獲報而至的18歲林姓、24歲張姓等人在10月21日夜間到KTV會館。

許姓男子一行人先遮蔽自小客車車牌，抵達現場後持棍棒砸店及毀損物品，並潑紅漆、灑冥紙，脅迫某KTV現場蕭姓負責人及登記劉姓負責人，並使在場的司機、員工均心生畏懼。

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許姓男子等人看到停車場的自小客車、店面均已毀損不堪才罷手，並由在場助勢、等候的張姓男子等人共同駕車接應離去。

檢方認為，許姓男子等16人竟因私人糾紛，公然聚眾毀損，且案發後將過程上傳社群軟體，涉犯妨害秩序、毀損等罪，日前偵查終結，依法將16人提起公訴。檢方強調，許男等16人的行為嚴重危害社會秩序，公然挑戰權力，建請法院對他們從重量刑，以示儆懲。（編輯：郭諭儒）1131224