國道追債釀3死車禍 雲檢起訴9人

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（中央社記者蔡智明雲林縣25日電）國道1號南向雲林虎尾路段9月23日深夜發生死亡車禍，造成3死1輕傷。檢方今天指出肇因債務糾紛，邱姓被告等9人涉犯公共危險致人於死、妨害自由，偵查終結提起公訴。

雲林地檢署今天發布新聞稿表示，9月23日晚間10時25分許，50歲廖姓女子開車載49歲鄭姓男子行經國道1號237.5公里斗南南下路段，遭後方23歲邱姓男子駕駛的轎車高速追撞。

兩車失控衝撞護欄彈回車道翻覆，邱男所載的22歲蕭姓男子，還有廖女及鄭男3人都傷重不治，邱男則骨折住院治療。

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檢方調查，邱男與另外7名男女受李姓男子指示，成立通訊軟體微信群組共同籌畫向廖女追討新台幣200萬債務，並一度控制廖女的行動自由，最後導至廖女等人車禍身亡，依刑法第302條共同剝奪他人行動自由未遂罪嫌提起公訴。

此外，警方將邱男尿液送驗，檢出愷他命、去甲基愷他命陽性反應，數值均超過行政院公告數值，涉嫌毒駕犯行；邱男另涉刑法妨害往來安全致人於死罪、毒駕致人於死等罪。（編輯：謝雅竹）1131225