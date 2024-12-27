法務部長鄭銘謙圈選 郭永發等7人新任檢察長
2024/12/27 16:00
（中央社記者劉世怡台北27日電）法務部長鄭銘謙圈選公布7名新任檢察長名單，分別為郭永發、謝名冠、林映姿、王以文、蕭方舟、林彥良、王柏敦，名單送檢審會討論決議並連動調整全國檢察長人事案計異動17人。
法務部日前表示，新北、桃園、彰化及高雄地檢署等4名檢察長職期將屆滿。法務部公告遴選檢察長預定期程，預估檢察長職缺4名至10名，由檢審會提2倍人選供部長圈選，名單於今天公布。
法務部長鄭銘謙從中圈選7名新任檢察長名單，依司法官期別，分別為法務部檢察司長郭永發（司法官訓練所33期結業，簡寫為33）派任新北地檢署檢察長、台中高分檢主任檢察官謝名冠（34）派任彰化地檢署檢察長、法務部法律事務司副司長林映姿（37）派任苗栗地檢署檢察長。
法務部參事兼代理主任秘書王以文（38）派任宜蘭地檢署檢察長、台北地檢署檢察官蕭方舟（38）派任台東地檢署檢察長、台中地檢署檢察官林彥良（40）派任連江地檢署檢察長，以及高雄高分檢署檢察官兼任廉政署南調組組長王柏敦（40）派任金門地檢署檢察長，並通盤連動調整全國檢察署檢察長。
其他檢察署檢察長異動名單如下：
1.新竹地檢署張云綺調派士林地檢署
2.雲林地檢署戴文亮調派桃園地檢署
3.嘉義地檢署陳松吉調派新竹地檢署
4.花蓮地檢署郭景東調派南投地檢署
5.宜蘭地檢署黃智勇調派雲林地檢署
6.苗栗地檢署蔡宗熙調派嘉義地檢署
7.南投地檢署黃元冠調派高雄地檢署
8.澎湖地檢署陳佳秀調派花蓮地檢署
9.台東地檢署柯宜汾調派基隆地檢署
10.金門地檢署周士榆調派澎湖地檢署。（編輯：李錫璋）1131227
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