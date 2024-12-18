台灣受洗錢威脅之犯罪 前二名為毒品販運、詐欺

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（中央社記者劉世怡台北18日）行政院洗錢防制辦公室今天舉行「2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」發表會，執行秘書蘇佩鈺表示，台灣受洗錢威脅的犯罪，依序為毒品販運、詐欺；資恐威脅為低度風險。

今天的發表會於法務部5樓舉行，除了公布評估報告，也發表新的宣導影片；行政院政務委員林明昕、法務部長鄭銘謙、金融監督管理委員會主任委員彭金隆等人出席。

林明昕致詞指出，隨著新興科技的發展，行政院已提出「ABC」策略，以因應所面臨犯罪的挑戰，其中A是指法規調適（Adaption）、B為防堵犯罪（Block）、C則是跨國合作（Cooperation），期許公、私部門能持續協力合作，讓台灣在APG第四輪相互評鑑再創佳績。

鄭銘謙表示，隨著犯罪手法不斷更新，執法機關查緝犯罪金流越發困難，已要求執法機關應加強執法力道，斬斷犯罪不法金流，並強化國際合作，追徵不法所得。

蘇佩鈺以簡報說明台灣洗錢資恐及資武擴風險評估結果，在洗錢威脅方面，台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪共有10大類型，包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、稅務犯罪、證券犯罪、非法賭博、地下匯兌、走私、貪污賄賂及智慧財產犯罪；高度威脅的犯罪則有第三方洗錢。

至於資恐威脅方面，台灣屬於低度風險；非營利組織則以人民團體、全國性宗教財團法人及社會福利財團法人等 3 類，屬於較有風險的類型。另外，台灣資武擴風險在北韓部分的風險評等為中度，伊朗部分評等為低度。

為提升國民防制洗錢及反詐的意識，洗防辦更新Podcast 節目共計5集，邀請林明昕、鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、金管會副主任委員陳彥良及法務部調查局長陳白立，分別就國家層面、執法層面以及金融監理層面說明洗錢防制的最新趨勢。

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另一方面，製作「洗錢終結者RPG」、「烏拉拉的騙局」、「關於可疑交易教會我的事」、「烏拉拉的洗錢計畫」、「NPO向資恐說NO」及「跨國洗錢追緝令」等6部教育影片，供洗錢防制教育訓練之用。

此外，為寓教於樂，製作活潑的3部短影音及1部動畫，相關影片可在行政院洗錢防制辦公室Youtube頻道上瀏覽（https://www.youtube.com/@amlo-office）。（編輯：張銘坤）1131218

行政院洗錢防制辦公室18日在台北舉行「2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」發表會，執行秘書蘇佩鈺（右）以簡報說明相關評估結果。中央社記者郭日曉攝 113年12月18日

「2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」發表會18日舉行，行政院政務委員林明昕（圖）致詞指出，政院提出ABC策略因應所面臨的犯罪挑戰，其中A是指法規調適（Adaption）、B為防堵犯罪（Block）、C則是跨國合作（Cooperation），也期許公、私部門能持續協力合作。中央社記者郭日曉攝 113年12月18日