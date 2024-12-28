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炎亞綸同案馬籍被告 賠償60萬二審改判緩刑確定

2024/12/28 11:36
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（中央社記者謝幸恩台北28日電）炎亞綸被控拍攝持有少年私密片，一審獲判緩刑確定。同案馬籍陳姓被告遭判刑4月。經上訴，二審審酌陳男認罪，已賠償60萬元且獲原諒，改判刑3月並宣告緩刑，因無人上訴而確定。

全案起於，被害人於民國112年6月指控於未成年時期與演員炎亞綸（本名吳秉孺）交往，但遭炎亞綸拍私密片還外流。

檢察官查出，炎亞綸於106年認識當時未滿18歲的被害人，明知少年未成年，仍於住處持手機拍攝與少年的私密片並傳給網友，因此被起訴。

一審士林地方法院審酌炎亞綸坦承犯行，也與被害人達成調解並已履行部分款項，依兒童及少年性剝削防制條例、個人資料保護法等罪就不得易科罰金部分判刑4月，另判刑7月得易科罰金，緩刑3年。

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至於同案被告馬來西亞籍陳姓男子為炎亞綸友人，被控無故持有本案性影像並傳送給炎亞綸。一審審酌陳男否認犯行且未與被害人和解，依個資法判處得易科罰金刑4月。

檢察官僅對陳男提起上訴，炎亞綸獲判緩刑確定。二審由台灣高等法院審理，陳男改口認罪並獲被害人原諒，以新台幣60萬元和解，據此改判處得易科罰金刑3月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並完成8小時法治教育課程。本案訴訟期間屆滿，無人上訴而確定。（編輯：李錫璋）1131228

#士林地方法院
#台灣高等法院
#炎亞綸
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