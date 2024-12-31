士檢偵結走私販售加熱菸案 起訴中日台3國8犯嫌

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（中央社記者劉世怡台北31日電）士檢今天偵結走私電子加熱菸案，認定中日台3國8名犯嫌，涉以走私菸品等管制品賺取暴利逾736萬元，扣案加熱菸13.8萬包，依輸入私菸等罪起訴，建請對涉案情節重大6人從重量刑。

士林地檢署起訴書指出，中國籍周姓男子、日本籍2名男子，以及陳姓男子、陳姓女子與賴姓男子等6人，自民國112年1月起至113年6月27日，由陳姓男子與中國大陸及日本等地的賣家聯繫購買日本紙菸、加熱菸，於預付價金後，以賴姓男子名義快遞進口、貨櫃夾帶，或由周姓男子在日本等地找尋人員等方式，進行走私各種菸品入境。

起訴書指出，陳姓男子先確認預計私運加熱菸等各種菸品的數量及到達時間，由周姓男子帶領夾帶加熱菸的旅客入境；陳姓男子聯繫陳姓女子及賴姓男子，前往桃園市飯店接貨，並分送至陳姓男子所經營位在台中、台南、高雄等地的日貨本舖等店面或是利用超商交貨便等方式，非法販售牟利。

113年6月27日，周男及2名日本籍男子一同入境，經海關攔檢當場查扣300條加熱菸，全案曝光；檢警循線搜索多處倉庫等，查獲扣得加熱菸13萬8014包、電子煙加熱器586台、不法所得新台幣736萬5064元及手機23支。

檢方指出，陳男母親等人得知全案遭檢警查獲，指示人員搬運部分店舖漏遭查扣的加熱菸，予以藏匿；陳姓女子另涉非法輸入及販售止痛藥等禁藥及OK繃等醫療器材，已扣得相關藥品及醫療器材。

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全案偵查終結，依菸酒管理法的輸入私菸、刑法隱匿證據、藥事法輸入及販售禁藥、醫療器材管理法未經許可擅自輸入醫療器材等罪嫌，提起公訴，建請法院沒收被告等人犯罪所得。

檢方建請法院審酌，中國籍周姓男子、日本籍2名男子、陳男、陳女及賴男等6人，多次非法走私加熱菸等管制物品，藉以獲取暴利，紊亂社會秩序甚鉅，且對國人健康危害非輕，建請從重量刑，以懲不法。（編輯：李錫璋）1131231