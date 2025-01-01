賴中強指台灣金聯助台蘋清盤 北檢起訴加重誹謗

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（中央社記者謝幸恩台北1日電）經民連召集人賴中強民國111年間爆料，香港清盤人委任台灣崇正公司接管台蘋資產時，台灣金聯公司也在場，而被台灣金聯提告。北檢認為，賴中強事前未盡合理查證，依加重誹謗罪起訴。

台北地檢署起訴指出，111年8月30日，香港媒體報導，香港壹傳媒公司委任台灣的崇正管理顧問股份有限公司，先行處分蘋果日報台灣分公司的資產，包含一切財產、文件、債權、檔案、敏感資料及無形資產在內。

111年8月31日，台灣「蘋果新聞網」熄燈，民團「台灣經濟民主連合」認為，此公司所掌握檔案、資料、新聞素材可能遭到不當利用，即於當天召開線上臨時記者會，記者會由經民連召集人賴中強主持。

賴中強於記者會表示，崇正公司薛姓會計師將於9月1日上午到蘋果日報大樓接管資產、資料庫及銀行帳戶，各家銀行接獲通知、派員到場，並要求各部會行動，拒絕港版國安法侵門踏戶。許多媒體到場直擊，但薛姓會計師未出現。

之後，賴中強撰寫「黃浩證實台蘋跨境傳輸個資 檢方與文化部應追查不法」新聞稿，7日舉行記者會提及台灣金聯公司人員前往台蘋大樓、台灣金聯公司疑似配合清盤人代理人執行資產管理等內容。案經台灣金聯公司提出告訴。

賴中強供稱，消息來源之一為法律白話文運動人員接獲蘋果日報員工電話告知，將內容轉述給經民連研究員，另一個來源是1名負責統籌協調的官員，認為茲事體大而召開記者會。

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起訴指出，賴中強僅憑轉述的訊息即召開記者會，其採認實為輕率；另外，賴中強提出的香港媒體報導等內容，均未曾提及台灣金聯公司與不良資產有關，賴中強將此與接管台灣蘋果日報資產相連接，難認有合理查證或合理判斷。

檢察官認為，即便事後有週刊報導台灣金聯公司時任總經理、協理當天曾前往台蘋大樓，但賴中強事先不認識這2人，其主張為事後卸責之詞，指台灣金聯與接管台蘋資產有關，為捕風捉影而乏合理查證，日前依刑法加重誹謗罪起訴。（編輯：方沛清）1140101