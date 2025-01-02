加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

粉餅藏海洛因從泰國空運闖關 宜檢追加起訴1嫌

2025/1/2 18:08（1/2 18:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
運毒集團涉嫌在粉餅（圖）夾藏毒品海洛因，從泰國透過空運寄送來台闖關，檢警查獲共44包，估計市價逾新台幣2000萬元，宜蘭地檢署先前已起訴其中4名犯嫌，2日追加起訴林姓男子。（宜蘭地檢署提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年1月2日
運毒集團涉嫌在粉餅（圖）夾藏毒品海洛因，從泰國透過空運寄送來台闖關，檢警查獲共44包，估計市價逾新台幣2000萬元，宜蘭地檢署先前已起訴其中4名犯嫌，2日追加起訴林姓男子。（宜蘭地檢署提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年1月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭2日電）運毒集團涉嫌在粉餅夾藏毒品海洛因，從泰國透過空運寄送來台闖關，檢警查獲共44包，市價逾新台幣2000萬元，並追出6名犯嫌，先前已起訴其中4人，今天追加起訴林姓男子。

宜蘭地檢署今天發布新聞稿指出，去年8月間，法務部調查局宜蘭縣調查站接獲財政部關務署台北關情資，有毒梟以空運寄送粉餅名義，自泰國夾藏海洛因空運來台。

專案小組去年8月間，在高雄市美濃區逮捕負責領貨的梁男，經循線追查，接連查獲張男、陳男、顏男、林男，並查出已出境前往泰國的運毒主謀陳男，其中張男等共4名犯嫌，經檢察官複訊後，向法院羈押禁見獲准。

檢方表示，運毒集團為謀取不法暴利，以「odbo CC 泰國氣墊粉餅」夾藏高純度海洛因闖關，共有2件快遞郵包，經開箱拆封查驗共44包，毛重434.49公克，估計市價逾2000萬元。

宜蘭地檢署已於去年10月11日，對被告顏男等共4名被告提起公訴，並對陳男發布通緝，今天依涉犯毒品危害防制條例、懲治走私條例罪嫌，追加起訴被告林男。（編輯：林恕暉）1140102

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：