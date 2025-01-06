瑞芳某幼兒園疑虐童 家長控女兒耳瘀血腳遭棍打

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（中央社記者王朝鈺新北6日電）新北市瑞芳區一名4歲女童疑遭幼兒園不當管教，父親說，女兒耳朵紅腫瘀血、腳有遭棍子打傷痕，園方竟說「小孩不乖」，已到警局提告傷害，事發後女兒半夜會哭鬧大喊「不要」。

對此，園方指出，案件已進入司法程序，交由警方調查，謝謝各界關心。

女童的父親今天向中央社記者表示，4歲女兒領有身心障礙手冊，2日從幼兒園下課後，娃娃車先將女兒送至親戚家。親戚幫女兒洗澡時，脫下褲子發現女兒腳部有遭棍子打的傷痕；洗完身體要洗頭時，撥開女兒頭髮時當場傻眼，女兒的耳朵整片紅腫瘀血，令他非常痛心。

父親說，經園長向教保服務人員了解後，回覆教保員承認有打小孩，他要園方給個說法「為何將孩子打成這樣」，園方僅告知「小孩不乖」卻未進一步說明，「孩子再怎麼不乖，也不能打成這樣，是打土匪還是打共匪」。

對於女童耳朵傷勢，父親表示，園方解釋因女兒不戴口罩硬扯耳朵才會受傷，但醫師認為女兒耳朵的傷勢是外力介入。對於園方說法，他完全不能接受，且這間幼兒園先前也發生教保員打其他小孩案例。

他指出，事發後帶女兒到醫院驗傷，診斷書顯示女兒右耳及左耳挫傷、右側臉部損傷、雙側性大腿挫傷及右側小腿挫傷，他已到警局提出傷害告訴。

父親表示，女兒現在半夜睡覺會突然哭鬧，大喊「不要、不要」，今天要帶女兒出門時，女兒以為要去幼兒園非常抗拒。

他指出，園方目前僅提供警方有關幼兒園公共區域監視器及娃娃車內行車記錄器畫面，他要求應提供班級內活動的監視器畫面，他只要討個公道，並非要賠償，因為孩子傷成這樣，園方卻沒有給個合理說法。（編輯：戴光育）1140106