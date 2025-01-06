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竹縣警車加保超額險 防取締超跑昂貴修復費風險

2025/1/6 14:59（1/6 15:36 更新）
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新竹縣地區所得高，常有名車穿梭市區，新竹縣警察局說，為保障執勤中的各項風險，為全縣警用車輛加保超額保險，避免遇到意外等狀況，昂貴修復費成了員警的負擔，更能專注工作維護治安。中央社記者郭宣彣攝 114年1月6日
新竹縣地區所得高，常有名車穿梭市區，新竹縣警察局說，為保障執勤中的各項風險，為全縣警用車輛加保超額保險，避免遇到意外等狀況，昂貴修復費成了員警的負擔，更能專注工作維護治安。中央社記者郭宣彣攝 114年1月6日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣警察局今天指出，竹縣所得高常有名車、超跑穿梭市區，為保障執勤中各項風險，今年首次為竹縣警用車加保超額保險，避免遇到意外等狀況時昂貴修復費成為員警的負擔。

竹縣警察局今天透過文字表示，過去警車只有投保強制險及第三責任險，員警若在執行任務時，一旦與名車碰撞，將面臨高額維修費用風險，今年為警用車輛加保超額保險，也讓員警執勤時降低心裡負擔，更能專注工作維護治安。

針對警車保險，竹縣警察局後勤科人員告訴中央社記者，這次進行竹縣共222輛警車及12輛大型重機投保新台幣500萬元的超額險，盼能應對複雜交通環境與潛在高額賠償風險。

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竹縣警察局指出，透過事故資料分析，巡邏車的事故目前多是因執行勤務攔查圍捕犯嫌時發生，但依內政部警政署解釋攔查圍捕發生事故，不屬於交通事故範圍，因此保險公司不加以理賠。

對此，竹縣警察局表示，去年編列車輛維修費931萬餘元，今年編列942萬餘元，以支應公務車輛維修費用；另若員警因執行公務發生事故，除非重大過失（例如酒駕、嚴重超速等），不會向員警求償，均以公費支應車輛維修。（編輯：戴光育）1140106

#警政署
#新竹縣
#新竹縣警察局
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