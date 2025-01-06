駕車掛失竊牌拒檢衝撞 板橋警開槍男子中彈送醫

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（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市警察局板橋分局員警今天上午執行巡邏勤務時，發現凌姓男子駕駛懸掛失竊車牌的車子，員警上前攔檢，凌男拒檢並加速逃逸衝撞，員警追捕時開5槍，凌男身中1槍送醫治療。

板橋警分局發布訊息指出，所轄沙崙派出所員警上午11時許執行巡邏勤務時，於板橋區大觀路三段與篤行路二段口發現凌男（55歲）駕駛的車輛有異，但凌男拒檢，還加速逃逸行至樹林區環漢路五段與東豐街口時，遇上停等紅燈車陣，凌男仍試圖從右側路肩鑽行逃逸。

警方表示，員警見狀包抄攔截，持槍喝令停車，但凌男仍加速企圖撞開前方民眾機車及執勤員警。員警見狀，朝凌男駕車的左前輪胎射擊5槍。

員警開槍後，警方指出，凌男駕車持續加速行駛，但於右轉東豐街後突然停車。員警上前查看發現凌男身中1槍，緊急把凌男送往亞東紀念醫院救治。

警方查出車內乘客楊姓女子（43歲）是毒品通緝犯，並在她身上搜出毒品，另在車上搜出毒品及數把刀械，後續將調查釐清凌男是否涉及其他犯罪情事。（編輯：戴光育）1140106