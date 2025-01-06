基隆女學生突遭勒脖 警法辦犯嫌、加強校園守望

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆1名國中女學生日前晚間補習下課返家途中，突遭林姓男子以手肘勾脖子，幸及時掙脫。警方除將林男函送法辦，加強監控林男動態外，今天在校園側門定點守望，盼能讓家長安心。

基隆市建德國中1名女學生2日晚間9時許補習下課後，返家行經建德國小後門階梯時，突遭40餘歲林姓男子從後方用手勾住脖子，所幸女學生及時掙脫逃離現場，警方查獲林男到案，林男辯稱「只是開玩笑鬧著玩」，詢後依妨害自由罪嫌，將林男函送法辦。

建德國中家長會今天邀請相關單位研商對策，副會長李卓彥表示，事件發生後，他收到超過100則訊息，有家長想買防狼噴霧劑或警報器，讓孩子隨身攜帶，但恐治標不治本，希望能在各單位協助下，建構起防護網，保護學生安全。

民進黨基隆市議員吳驊珈表示，警方應針對犯嫌生活軌跡，協調社區巡守隊及當地派出所整合巡邏勤務，並加強宣導，讓鄰里、師生及家長能夠有所防範。

國民黨基隆市議員鄭愷玲說，建議市府在通學廊道，加裝感應式燈具，讓學生能更安全。

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基隆市政府教育處表示，為保護學生安全，避免校園側門周邊形成治安破口，已成立專案加強執行國中、國小側門安維暨校園安全走廊檢測，今天並針對國中、國小58所學校上學時段上午7時至8時、放學時段下午4時至5時，加強校園側門定點守望。

教育處指出，警察局也將在上學、放學時段，加強盤查可疑人事物，教育處也會與警察局討論，寒假期間冬令營隊的守護措施，希望能延續保護學生安全。（編輯：李錫璋）1140106