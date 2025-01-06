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男涉持斧砍傷父無致人於死故意 嘉院判1年2月

2025/1/6 19:01
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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義縣劉姓男子去年中秋節被控持斧頭砍傷父親，嘉檢依殺人未遂罪嫌起訴，嘉院今天下午宣判，認為劉男無致人於死故意，依傷害直系血親尊親屬罪，判處1年2月徒刑。可上訴。

嘉義地檢署起訴書指出，劉姓男子於去年中秋節、9月17日凌晨涉嫌持斧頭闖入父親臥室內，朝父親頭部砍殺，劉父及時閃避，但搶斧頭過程中，身上多處撕裂、挫傷和骨折。劉父趁隙奪門而出，請鄰居報案，趕到現場的警察當場逮捕劉男，並依法移送法辦。

劉男否認犯行，嘉檢以劉男涉犯殺害直系尊親屬未遂等罪嫌起訴。

嘉義地方法院表示，劉男身高180公分，其父親身高165 公分，若劉男一開始持鐵斧站著揮砍，其父不可能閃得掉。劉男辯稱沒有故意殺害或傷害父親意思，只是過失誤傷。

嘉院指出，公訴檢察官認為劉男涉犯殺人未遂罪嫌，但劉父證稱搶奪鐵斧拉扯過程中，僅數秒後，劉父即放手逃出，劉男並未繼續追上。劉男正值壯年，2人身高差異懸殊，劉男若確有致人於死故意，劉父應會受到更嚴重傷害。

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嘉院表示，當時劉父奪門逃出時，劉男大可快速追擊砍傷，惟劉男並沒有進一步動作，與一般殺人犯行客觀常態有異，因此，認為僅成立傷害直系血親尊親屬罪。

法官審酌劉男早期有造成劉父成傷案件，已獲得原諒，本應更孝敬尊重父親，卻又發生這起爭搶鐵斧致劉父受傷，並違反通常保護令禁止內容，可見劉男守法觀念不佳；惟斟酌劉男坦承大部分客觀事實，對父親表達悔意，兼顧日後雙方互動相處等情狀，判處有期徒刑1年2個月。（編輯：李淑華）1140106

#嘉檢
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#嘉義地檢署
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