台中西屯派出所員警開單圖利案 檢方再傳2警官調查

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（中央社記者蘇木春台中9日電）中檢偵辦台中西屯派出所員警開單涉圖利案件，除第一波將巡佐李科甲等18人依圖利等罪嫌起訴，檢方前天再通知2名市警局高階警官以證人身分調查，全案檢方仍在調查釐清。

台中地檢署今天表示，檢方持續偵辦西屯派出所開單涉圖利案，7日再通知市警局三線一星的李姓警官等2人到案，列為證人身分訊問後請回，全案仍持續調查釐清。

台中市警局證實，7日確實有高階警官以證人身分配合案件至地檢署，約詢問10多分鐘即離去，全面配合檢方調查。

台中地檢署去年9月4日，偵辦台中第六警分局西屯派出所巡佐李科甲等員警，在民國108至112年期間疑開單以白單改紅單涉嫌圖利案件，李科甲被依貪污圖利收押禁見，日前移審台中地院，裁定李科甲以新台幣10萬元交保。

全案去年底偵結，檢方查出，李科甲為派出所警友會承辦人，李科甲等人均明知員警取締違規停車時，若駕駛人不在場，應於違規停車逕行舉發逕舉單（俗稱白單），再交由交通警察大隊按取締內容寄發「台中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單」（俗稱紅單）。

檢方清查，警友會共24名車主或實際駕駛人，於收到白單後即請託處理，李科甲便指示製發逕舉單的基層員警，直接將白單轉開為紅單，違規法條由實際「併排停車」、「違規停車」，記載為罰鍰金額較低的「違規臨時停車」，並將違規行為人不實記載為李科甲、陳姓員警等人。

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後續並將紅單交由李科甲、陳姓員警等人逕為請託人繳納罰鍰，使代為繳納時可繳較少金額罰鍰，以此違法方式圖得受開單人不法利益；全案經檢方偵辦，第一波依貪污治罪條例圖利罪及刑法行使公務員登載不實公文書等罪嫌，將李科甲等18人起訴。

另外，檢警去年12月10日展開第二波調查，再帶回時任西屯派出所長、台中太平分局偵查隊長金桂明，與員警等23人，金桂明仍在羈押中，全案預計近期將偵結。（編輯：謝雅竹）1140109