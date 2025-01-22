西屯派出所員警涉開單圖利再起訴15人 2波共31人

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（中央社記者蘇木春台中22日電）中檢偵辦台中西屯派出所員警開單涉圖利案，查出時任派出所長的金桂明等人，受人請託由員警將白單改開紅單，並代違規人繳納罰單，今天第2波起訴金桂明等15人，全案共起訴31人。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，金桂明為時任台中市警察局第六分局西屯派出所所長，李科甲（已於第1波起訴）為派出所巡佐兼警友會承辦人，洪男等11人為西屯所警員，另有第六分局協和派出所洪姓副所長、陳姓警員等人涉案。

檢方查出，金桂明等15人均明知員警取締違規停車時，若駕駛人不在場時，執行人員應視違規事實，於違規停車逕行舉發開出逕舉單（俗稱白單），再回派出所交由交通警察大隊按取締內容寄發「台中市警察局舉發違反道路交通管理事件通知單」（俗稱紅單）予違規車輛車主。

但有19名車主或實際駕駛人，為警友會成員、親友，收到白單後請託金桂明、李科甲處理，2人受關說請託後，指示洪姓等基層員警，將已開立白單違法「改單」，或出具不實職務報告，虛偽表示違規照片已毀損、遺失而「銷單」，使李科甲代為繳納時可以繳納較少罰鍰。

此外，沈姓警員因怠於處理先前開立共32張單號連號的白單，致白單應於2個月內舉發的期限規定，為避免遭懲處，另覓32輛違規車輛，充作原開立的32張白單違規車輛逕舉單單號，並轉開紅單，使原開立白單車號的車主或駕駛人免罰。

全案經檢方偵辦後，今天依貪污治罪條例圖利罪及刑法行使公務員登載不實公文書等罪嫌，將金桂明等15人追加起訴，因第1波已起訴李科甲等18人，此次其中2名被告重複，全案合計起訴被告31人。

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檢方審酌，金桂明、李科甲2人，混淆正當社交往來與請託關說分際，更使違規人誤認交通違規均可藉由請託關說脫免或減輕罰鍰，不僅無形中擴大交通潛在危害，也有使整體交通違規取締作業公平性陷於遭受特權介入質疑，但惡性尚非重大，且犯後坦承犯行，建請法院量處適切之刑。

另外，洪姓等負責開立白單基層員警，配合警界長官請託，礙於同仁情誼或囿於警界封閉文化而誤罹刑章，犯後均坦承犯行並深知悔悟，建請法院從輕量刑，酌予緩刑機會。（編輯：陳仁華）1140122