高雄偵查佐違規加速逃逸不起訴 警仍記1大過處分

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄林園警分局偵查佐去年底休假騎車出門時，因逆向、闖紅燈等遭鳳山警方攔查，但顏男加速逃逸危險駕駛遭依公共危險罪送辦，事後雄檢處分不起訴。警方仍依行為失檢記1大過。

高雄市警察局林園分局顏姓偵查佐去年11月3日下午近6時騎車行經鳳山時，因逆向行駛、未打方向燈及闖紅燈等違規，遭轄區鳳山分局員警攔查，但顏男不配合繼續行駛，直到騎到家門口前才被員警尾隨攔下，仍拒絕酒測，警方除依公共危險罪移送，也舉發其交通違規。

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檢警調查，涉案偵查佐當天輪休，但遭攔下時辯稱自己沒有飆車，只是怕被開單才騎得比較快。

林園分局考量其危險駕駛且拒絕酒測，依公共危險罪送辦，事後經高雄地檢署處分不起訴。但偵查佐身為警務人員，違反「警察人員駕車安全考核實施要點」及「警察機關強化勤務及業務紀律實施要點」等情事，行為失檢事實明確且情節重大，依據「警察人員獎懲標準」違反品操紀律或言行失檢，影響警譽，情節重大，核以記1大過，交通違規部分均已舉發。（編輯：郭諭儒）1140109