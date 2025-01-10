海巡攔截貨輪走私安毒市價逾10億元 9人起訴

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）海巡與檢警在美方協助鎖定攔截貨輪「金星號」，搜出498包毒品安非他命，市價破新台幣10億元，雄檢偵結將船長等9人依毒品等罪起訴。行政院長卓榮泰今天特地南下嘉勉有功人員。

海洋委員會海巡署艦隊分署第五海巡隊與法務部調查局南機站日前接獲情資，有貨輪涉走私毒品入境台灣，報請高雄地檢署檢察官簡婉如指揮，並偕同高雄市政府警察局鹽埕分局成立專案小組偵辦。此案也獲美方協助鎖定獅子山共和國籍貨輪「金星號」位置。

高雄海巡隊去年8月10日晚間派遣PP-10089艇出海查緝，在高雄港西南方100海浬處攔截，巡防艇頂著3公尺浪高趨近目標船後，查緝人員不畏惡劣海象冒險跳船登檢，發現船艙內藏有疑似進行尾段搶灘快艇、6桶茶葉袋包裝的毒品。查緝人員使用光譜儀初步檢測，反應結果為第二級毒品甲基安非他命，依涉犯毒品罪將金星號押返高雄港搜索。

海巡人員經搜索查扣第二級毒品甲基安非他命498包，總重529.66公斤，黑市市價破新台幣10億元。高雄地檢署檢察官經拘提緬甸籍船長、大副、輪機長、副輪機長、甲板長及船員共9人到案，複訊後向高雄地方法院聲請羈押獲准。另囑託行政執行署高雄分署代為執行變價查扣船舶，以666萬元拍定賣出。

檢方經完備事證，依涉案9人均涉犯毒品危害防制條例運輸第二級毒品及懲治走私條例私運管制物品進口未遂等罪嫌，偵結後提起公訴。

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卓榮泰今天上午在法務部長鄭銘謙、海洋委員會主委管碧玲、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、高雄高分檢檢察長朱家崎、法務部調查局長陳白立、海洋委員會海巡署長張忠龍等人陪同下，南下高雄嘉勉辦案有功人員。

管碧玲致詞表示，海巡署去年查獲毒品總重量達8284.3公斤，較前年同期增加5220.3公斤；如以使用毒品人口每人每次吸食2公克計算，已成功防止412萬2150人次吸食，有效減少毒品對社會危害；另去年已查獲走私農漁畜產品1萬9886公斤、未稅香菸776萬3642包、各式槍枝60把、子彈1714發、偷渡客58名，為社會穩定與人民安全奠定堅實基石。（編輯：李淑華）1140110