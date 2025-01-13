捷克籍酒店總經理持少女性影像遭訴 嘉院解除境管

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）阿里山某酒店捷克籍男總經理去年被查獲手機內涉嫌存有數個少女性影像檔案，嘉檢依法起訴並境管。捷克男聲請解除出境管制，嘉院認為以9萬元交保可代替境管，裁定解除。

嘉義地檢署起訴書指出，40歲的捷克籍男子於112年1月至去年5月間在阿里山某酒店擔任總經理，期間在不詳地點自行拍攝及透過Telegram通訊軟體接收網友傳送未成年少女性影像檔案，並存放在手機內。

嘉檢表示，這名捷克男子去年5月間自台灣搭機至美國洛杉磯機場入境時，遭美方留置調查，發現手機存有多個兒少性影像檔案，隨後被遣返回台灣，刑事局據報前往桃園機場扣押捷克男的手機，後續由嘉檢指揮嘉義市警方持搜索票至捷克男任職的酒店執行搜索，查扣另1支手機及筆記型電腦。

嘉檢指出，捷克男否認犯行，辯稱所查扣的少女性影像不曉得從何而來，複訊後，依新台幣10萬元交保，並限制出境、出海。

嘉檢表示，查扣的性影像檔案包括照片及影片，經調查，無證據顯示拍攝地點在台灣，也沒有證據顯示拍攝的未成年為台灣人，初步檢視大都為東南亞籍少女，內容多為猥褻裸露畫面；檢方已於去年10月間依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

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捷克男日前透過辯護人聲請解除境管，理由為捷克男無前科、持中華民國就業金卡，任職期間誠實納稅，偵查期間均遵守開庭日期到場，無逃亡之虞。

嘉院表示，案件於去年12月下旬進行準備程序，捷克男涉及罪嫌，為最重本刑為1年以下有期徒刑、拘役或科或併科罰金，他最近的親屬均在捷克，確有團聚的情感需要，限制出境、出海對其人身自由干預強度實屬非輕，綜合考量，認為捷克男提出交保金9萬元，應可確保進行審理或執行，並以此方式替代限制出境、出海處分，因此，裁定准予解除限制出境、出海。（編輯：李淑華）1140113