國1南下路竹段3車事故 槽車載氫氧化鈉翻覆外洩

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（中央社記者張已亷高雄14日電）國1南下高雄路竹段339公里處今天凌晨發生3車交通事故，其中一部載運氫氧化鈉槽車翻覆，由環境部及環保局派員到場協助，後續由槽車公司派遣空車前往移轉洩漏物質及拖吊。

高雄市消防局凌晨5時許獲報，國道1號南下339公里處有3車事故，外側車道有1部載運「氫氧化鈉」槽車翻覆，出動7車、15人前往，事故造成2人輕傷，由環境部專業技術小組及環保局到現場協助，後續由槽車公司派遣空車前往移轉洩漏物質及拖吊。

國道公路警察局第五公路警察大隊則派員引導南向車輛逕由路竹南向出口離開，並封閉路竹南向入口禁止車輛進入，提醒駕駛人提前改道行駛。

高雄市政府環保局表示，翻覆槽車運載液為45％氫氧化鈉（非公告毒化物或關注化學物質），派出2名稽查員、2名空污小組環境監測人員抵達現場，另環境部南區環境事故專業技術小組派員10人到場處理。

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環保局指出，翻覆槽體以滴漏方式滲出，未大量洩漏，技術小組已在槽車旁鋪設吸液棉片，另國道路側有設側溝，液體未滲出國道範圍到外圍農地，人員並在側溝做圍堵，將溝渠內洩漏液體吸附處理。

環保局表示，空污小組環境監測結果數值皆屬環境背景值，無影響環境品質，將持續環境監控。（編輯：郭諭儒）1140114