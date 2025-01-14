林秉文未列查緝專刊 新北地院：警政機關斟酌

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（中央社記者趙敏雅新北14日電）台灣新北地方法院今天說，已將涉88會館地下匯兌案的被告林秉文通緝書寄送警政署，並透過司法院傳送系統傳送電子檔，是否登載「重要緊急查緝專案」，屬警政機關自行斟酌處理。

台灣民眾黨籍立法委員黃國昌昨天表示，林秉文棄保潛逃，內政部警政署刑事警察局通緝犯查緝系統卻沒相關資訊；刑事局說，新北地院未發文協請發布，但已交辦駐外聯絡官依法追緝。

新北地院發布新聞稿表示，去年12月27日對林秉文發布通緝，同日傳送電子檔及分別寄送通緝書給警政署、海洋委員會海巡署偵防分署，請求協助緝捕歸案法辦，副本抄送台灣高等檢察署、內政部移民署與新北市政府警察局等，警政署也已公布在「查捕逃犯網路公告查詢」平台。

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刑事局「重要緊急查緝專案」部分，新北地院說，依警政署「警察機關犯罪及要案資料通報作業規定」，司法機關發布通緝暨協尋資料，由司法院及法務部每日以電子檔傳送警政署，再由警政署資訊室轉錄「查捕逃犯處理系統」資料庫，由接獲通緝書的警察機關線上核校。

新北地院說，各級警察機關送刊的要案（緊急）查緝專刊暨要案協尋專刊資料，經警政署核定後輸入「查捕逃犯處理系統」，並通報各警察機關轉知逕自警政署知識網－警政知識庫中「要案（緊急）查緝專刊」功能及刑事局網站查詢。（編輯：李明宗）1140114