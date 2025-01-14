愛情詐團女公關騙財多人上當遭起訴 嘉院裁續押

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）詐欺集團以愛情詐騙方式騙取多名男子積蓄共逾1300萬元，嘉義檢警逮捕邱姓女公關、許姓父子取款車手等3人並偵結起訴，嘉義地院裁定邱女續押、吳姓父子延長境管8個月。

嘉義地檢署起訴書指出，邱女（37歲）及吳姓父子於民國112年4月間加入詐欺集團，詐團招攬女子擔任CALL秘書，利用通訊軟體Line聯繫台灣不特定男子，假裝熟人與男子攀談，等到熟稔後，不時噓寒問暖，還對男子吐露愛意，讓男陷入戀愛陷阱後，相約外出吃飯。

起訴書表示，詐團聯繫邱女與被害男子外出吃飯，邱女以「賣房需繳稅」或「母親生病」等理由博取同情，還會主動與被害男子發生關係，讓被害人陸續獻出積蓄；吳姓父子接受詐團指揮，扮演邱女的親人等角色，向被害人取款。

嘉檢指出，邱女曾讓1名被害人自動獻出逾新台幣240萬元，另一名被害人也曾1次拿出150萬元；吳姓父子車手去年1月間前往嘉義縣取款時，因被害人察覺被騙向警方報案，吳姓父子遭警方逮捕，邱女於去年4月間遭拘提到案。

檢方日前偵結，吳姓父子車手聯手收取詐款約900萬元，依加重詐欺罪嫌起訴邱女等3人。遭羈押的邱女移審後，嘉院裁定繼續羈押在嘉義看守所。

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嘉義地方法院表示，吳姓父子去年5月間遭檢方限制出境、出海處分，因境管處分8個月將屆滿，日前傳喚2人到庭陳述，均未到庭，透過辯護人陳述意見指稱吳父事業都在中國，境管處分造成其事業停擺、損失慘重，且與兒子無逃亡之虞。

嘉院指出，考量吳姓父子2人詐騙金錢鉅大，受害者眾，未來將面臨高刑度、民事求償，誘發逃亡的可能性高，境管處分為限制2人最為輕微的保全手段，因此自1月11日起限制出境、出海8個月。（編輯：戴光育）1140114