南市超商店員疑污錢遭拘毆墜樓亡 7人判刑最重25年

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（中央社記者張榮祥台南15日電）任職超商的台南30歲丁姓男子疑侵占店內款項，民國112年遭拘禁毆打後墜樓身亡，南檢偵結起訴涉嫌犯案的店長陳女等人，台南地院分別判處8個月至25年有期徒刑。全案可上訴。

台南地方法院判決，陳姓女子犯結夥3人以上強盜罪，處有期徒刑8年；又共同犯私行拘禁致人於死罪，處有期徒刑10年。應執行刑15年。

劉姓男子犯結夥3人以上強盜罪，處有期徒刑13年；又共同犯私行拘禁致人於死罪，處有期徒刑14年。應執行刑25年。

曾姓男子犯結夥3人以上強盜罪，處有期徒刑7年6個月；又共同犯私行拘禁致人於死罪，處有期徒刑9年。應執行刑12年。

方姓女子幫助犯傷害罪，處有期徒刑5個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日；又共同犯私行拘禁致人於死罪，處有期徒刑7年6個月。

高姓男子共同犯私行拘禁致人於死罪，處有期徒刑8年。林姓男子犯結夥3人以上強盜罪，處有期徒刑8年。廖姓男子犯參與犯罪組織罪，處有期徒刑8個月。

30歲丁男112年5月3日在台南永康區某棟大樓墜樓身亡，專案小組偵辦近4個月後，台南地檢署同年8月偵結全案，分別依涉犯非法方法剝奪他人行動自由致死、結夥3人以上強盜、傷害、槍砲及組織犯罪等罪嫌，起訴陳女等人。

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檢警調查，丁男5月3日中午在台南永康區住處大樓13樓墜樓身亡，當時21歲曾男被目睹曾陪同丁男上樓後離開，警方獲報封鎖現場，並在丁男身上發現槍傷，朝他殺方向偵辦，陸續逮捕涉案人等。

在超商任職的丁男有債務問題，也被懷疑在超商工作時手腳不乾淨，5月2日晚間被關在超商倉庫中限制自由及凌虐。（編輯：陳仁華）1140115