苗縣台1線轎車失控撞斷電桿 熱心路人助駕駛脫困

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）1輛轎車今天凌晨行經苗栗縣台1線造橋路段失控自撞中央分隔島，駕駛一度因斷裂電桿壓困車內，經熱心民眾合力抬移電桿脫困，所幸駕駛與2名乘客皆意識清楚，由救護車送醫。

苗栗縣警察局竹南分局凌晨4時許接獲報案，台1線造橋鄉清泉寺附近發生交通事故，員警趕抵事故地點發現1輛自小客車失控衝撞中央隔島，車輛嚴重毀損，因撞擊力道猛烈，分隔島上水泥電桿也被攔腰撞斷。

在消防救護人員抵達前，斷裂電桿壓住轎車，導致李姓駕駛一度受困，行經該處黃姓男子見狀，主動上前協助。黃男指出，當時車內傳出哀嚎聲，喊著腿部被壓住，「可不可以幫我、不然可能要截肢了」，他趕緊找其他路人、附近居民幫忙，大家一起合力抬移電桿，才讓車內人脫困。

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警方指出，李姓男子（20歲）駕駛自小客車，載著李姓表弟（20歲）與廖姓友人（17歲）從頭份市要返回後龍鎮，行經台1線北往南106.5公里處，車輛突然失控衝撞分隔島，造成駕駛腿部撕裂傷、乘客擦挫傷，橫倒在對向車道電桿和纜線，也導致2輛機車摔倒，所幸2名騎士都沒有受傷，自行離去。

警方表示，李男經酒測後無酒精反應，聲稱因天雨路滑不慎失控，但詳細肇事原因仍待後續調查釐清。警方並提醒，氣候不穩定，尤其雨天行車易打滑，應減速慢行、注意路況，以確保安全。（編輯：方沛清）1140115