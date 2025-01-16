車禍要求做愛抵償 檢察官陳立儒遭改判免除職務

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（中央社記者林長順台北16日電）北檢檢察官陳立儒與女子發生行車糾紛，他屢向對方表示得以做愛抵付賠償金。懲戒法院一審判決罰款3個月俸，二審今天改判陳男免除檢察官職務轉任新北檢檢察事務官，全案確定。

監察院移送指出，台北地檢署檢察官陳立儒於民國112年5月21日與女子在台北市萬華區發生行車事故糾紛，陳立儒身為司法人員，在遭申訴人機車碰撞，且雙方針對賠償方式討論未果情形下，未循報警等正當管道處理這起糾紛。

監察院表示，陳立儒向女子指稱「所以我沒有要跟你要錢，你跟我做愛就好…要不要？」及「對對對…所以我的意思是說，你如果願意跟我做愛，你就不用給我錢，那我也不管你到底有沒有18…」與「這條路有很多旅館啊」等語。

監察院通過彈劾陳立儒，並移送懲戒法院職務法庭審理。檢察官評鑑委員會也認定陳立儒行為失當，報請法務部移送懲戒法院審理。

懲戒法院一審審酌陳男行為成立性騷擾，違反檢察官倫理規範等，判決依現職月俸罰款3個月，約新台幣40多萬元。法務部、陳男不服，提起上訴。

懲戒法院二審指出，原判決於擇定懲戒種類的裁量時，斷然劃定此案懲戒處分的上限為罰款，而未充分評價被付懲戒人違失行為所徵顯的個人人格圖像，已嚴重損害檢察官職位榮譽及尊嚴，失卻人民對其「檢察官適任性」的信任。

懲戒法院二審認為，原判決劃定此案懲戒種類上限為罰款，顯然是因評價不足致違反比例原則而失之過輕，尚非妥適，因而廢棄原判決，自為判決陳立儒免除檢察官職務。

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懲戒法院考量陳立儒的違失行為屬一次性、偶發性，於行為之際未曾表明身分，且於違失行為被發現前，尚知主動自行中止，仍有自我覺醒、自制的一面。

再者，陳男在女子申訴後主動申請調解，取得女子原諒、賠償而達成和解等因素，判決將陳男轉任新北地檢署檢察事務官，全案確定。（編輯：戴光育）1140116