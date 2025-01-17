澎湖紅羅垃圾場火警 消防灌救近15小時獲控制

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（中央社澎湖縣17日電）澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場昨天又發生火警，澎湖縣消防局歷時近15個小時灌救，今天上午獲得控制，燃燒面積約5000平方公尺。

澎湖消防局昨天下午近5時獲報，紅羅村垃圾衛生掩埋場發生廢棄物火警，派遣消防局共26車次73人次前往現場，由第二大隊大隊長負責指揮。

由於現場風勢強勁，助長火勢快速延燒，加上車輛進出動線不佳，造成搶救困難，消防人員延伸多條水帶部署水線全力灌救，明火於今天上午7時控制，日夜灌救長達近15個小時。

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澎湖縣環保局表示，紅羅掩埋場再發生火警，啟動相關防災應變措施，協助調派怪手支援搶救作業，感謝消防局動員消防車、水車及義消等全力搶救，目前火勢已控制，並持續灑水降溫防止火勢復燃。

環保局今天再次呼籲民眾，從垃圾源頭減量做起，家家戶戶做好垃圾分類，確實執行資源回收，並配合各公所清潔隊執行垃圾不落地，才是減少垃圾根本之道，讓澎湖邁向綠能循環經濟的低碳島。（編輯：郭諭儒）1140117