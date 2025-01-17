江啟臣遭控辦餐會行賄當選無效 一審法院駁回

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（中央社記者蘇木春台中17日電）立法院副院長江啟臣遭控透過競選團隊成員，於前年11月間舉辦餐會行賄有投票權的環保志工，經對手提起當選無效之訴，台中地院審理後，認定無證據顯示他授意，日前判決駁回，可上訴。

全案起於，民進黨籍台中市議員謝志忠主張，江啟臣為民國113年1月13日舉行的立委選舉候選人，江啟臣於112年11月26日成立競選總部。

江啟臣的競選團隊山城區主任委員李光國、榮譽主委蘇慶雲、里長柯廷蓁等人，於112年11月7日以免費招待餐會方式，對台中市新社區復盛里具有投票權的環保志工26人，約定投票支持江啟臣。

刑事部份，經台中檢署偵辦後，將蘇慶雲、李光國與柯廷蓁等3人依違反選罷法起訴，江啟臣因罪證不足不起訴。台中地院一審於去年11月間，判蘇慶雲等3人各1年7月至1年10月徒刑，皆緩刑5年。

民事部分，經謝志忠提起當選無效之訴，台中地院一審審理時，江啟臣主張當天雖有到餐會致詞，但事前對餐會舉辦、費用由何人負擔均不知情，且當時他尚未登記參選立委選舉，也尚未成立競選總部，因此不能認定是他授意或知情。

合議庭查出，餐會環保志工隊於當日，確實有進行登革熱防治、滅鼠等環保政策宣導，並由志工簽到、拍照紀錄，可見餐會並非專為選舉助選造勢而舉行的飲宴活動，且原先並未邀約江啟臣到場。

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合議庭並勘驗當天錄影畫面，蘇慶雲等人到場後，向在場民眾致詞、敬酒後即行離去，期間並未身穿競選背心，亦未發放競選文宣，與一般地方志工餐敘場合無異。

合議庭認定，尚乏證據足以證明江啟臣對蘇慶雲等3人，有共同參與、授意、同意及知情賄選行為，認為謝志忠提出的當選無效之訴無理由，日前宣判駁回，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1140117