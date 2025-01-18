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彰化救護車碰撞事故起火爆炸 機車女騎士命危

2025/1/18 15:50（1/18 16:16 更新）
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彰化員林76快速道路橋下18日下午發生1輛民間救護車與機車交通事故，救護車起火爆炸，車上2人自行脫困，女騎士當場無呼吸心跳送醫急救。（民眾提供）中央社記者鄭維真傳真 114年1月18日
彰化員林76快速道路橋下18日下午發生1輛民間救護車與機車交通事故，救護車起火爆炸，車上2人自行脫困，女騎士當場無呼吸心跳送醫急救。（民眾提供）中央社記者鄭維真傳真 114年1月18日
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（中央社記者鄭維真彰化縣18日電）彰化員林76快速道路橋下今天下午1時許，發生1輛民間救護車與機車交通事故，救護車起火爆炸嚇壞路人，車上2人自行脫困，女騎士當場無呼吸心跳送醫搶救，詳細肇因待釐清。

彰化縣消防局下午1時32分據報，員林市員集路二段386巷與萬年路一段交叉路口，1輛民間救護車與機車發生車禍，機車騎士倒臥路邊；救護車起火燃燒，車上載有氧氣鋼瓶，未載患者，駕駛與副駕駛自行脫困，無人員受困。

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消防人員抵達現場布設水線滅火搶救，火勢於下午1時51分獲得控制，下午2時10分完全熄滅。救護車駕駛及副駕駛意識清醒，送醫治療；機車女騎士經評估沒有呼吸心跳，送往醫院搶救。

彰化縣警察局員林分局表示，民間救護車沿員集路二段386巷東往西方向直行，機車沿萬年路一段南往北方向直行，2輛車發生交通事故，救護車撞擊後起火燃燒，初步了解疑為機車駕駛闖紅燈，詳細肇事原因仍待釐清。（編輯：郭諭儒）1140118

#彰化縣消防局
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