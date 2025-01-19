台中沙鹿民宅清晨大火 1家5口送醫2人不治

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市沙鹿區星河路一處民宅今天凌晨發生火警，1男子與1少年現場無呼吸心跳，送醫不治；3人輕微嗆傷，送醫救治。台中市消防局將調查釐清起火原因。

台中市消防局今天凌晨3時47分獲報，沙鹿區星河路一處民宅發生火警，火煙相當大，連遠在1公里外的居民都可以看見。消防局派遣第四大隊、轄區沙鹿分隊等共計9個單位，出動各式消防車24輛、消防人員53名前往救援。

消防人員到場發現，現場建築物為二層樓磚造建物，一樓火煙竄出，佈署水線搶救，火勢1小時內控制，不到2小時撲滅，現場燃燒一、二樓雜物，燃燒面積約70平方公尺。

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消防人員一共救出5人，71歲吳姓男子與14歲吳姓少年現場無呼吸心跳，嚴重燒傷，送醫宣告不治。另64歲女子、47歲男子以及15歲男則有吸入性嗆傷，目前送醫接受治療。

初步了解，不治的少年因父母離異，與父親、祖父母居住，未料卻發生火災。確切火災原因由消防局火調人員調查釐清。（編輯：蕭博文）1140119