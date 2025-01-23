國小師涉不當管教家長提國賠 嘉院判校方需賠償

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉義市某國小班導師被控動手打學童頭部、要求在走廊罰寫，涉不當管教，家長對學校提國賠，嘉院認為導師已侵害學童人格權及自尊心，判決校方需賠償新台幣5萬元；可上訴。

王姓家長今天告訴中央社記者，小孩經此事件，身心及學習都受影響，經轉至他校，由專輔老師細心引導，逐漸解除遭不當管教內心陰影，現在開心學習，學業也有所精進；對於嘉院判決校方需賠償5萬元，予以尊重。

這所國小黃姓校長指出，待收到判決書，並與律師討論後，再決定是否要上訴；學校對校園霸凌、不當管教部分，都持續在校內宣導。

嘉義地方法院判決書指出，學童曾於課堂上因不夠專注，遭導師以手拍打頭部至少1次、用手拍手臂至少2次。導師以拍打頭部方式，經其他同學目睹，使學童感到不堪，已侵害學童人格權。

嘉院表示，學童經常因未能完成作業及訂正，導師要求學童於午休時間，將課桌椅搬到走廊，讓學童獨自在走廊罰寫作業；走廊為室外空間，難避寒暑，且次數多、反覆實施標記性管教，讓他人對學童投以異樣眼光，並傷及自尊心。導師行為屬不當管教，也侵害其人格權。

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嘉院審酌學童遭權利侵害的次數非單一，這所國小為國民教育專責學校，其所屬教師未能專業施教以保障學童權益等一切情狀，因此，判決校方需賠償5萬元的精神慰撫金。

王姓家長決定不上訴，他說，當初向校方提國賠，並請求20萬元精神撫慰金，若判決確定，賠償的金額將補足至20萬元，全數捐助嘉義家扶中心。（編輯：郭諭儒）1140123