基檢設聯繫中心查察農漁會選舉 全天接檢舉電話

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）農會及漁會幹部選舉即將舉行，基隆地檢署結合轄區警、調、政風及移民等機關，組成「查察賄選及暴力執行小組」，基檢並成立「選舉查察聯繫中心」，24小時接聽檢舉電話。

基隆地檢署今天發布新聞稿指出，「查察賄選及暴力執行小組」由檢察長柯宜汾擔任召集人，昨天下午舉行揭牌儀式，由柯宜汾率領基檢選舉查察執行秘書暨主任檢察官陳照世、基隆市警察局長林信雄等單位共同揭牌，宣示查賄行動全面展開。

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揭牌儀式結束後，柯宜汾立即與各機關代表召開選舉查察共商會議，柯宜汾表示，農漁會幹部代表選舉涉及廣大農民及漁民權益，為防止暴力及金錢介入基層農漁會選舉，健全農漁會體質，各機關應相互合作，嚴防選舉不法情事發生，達到公平選舉核心目標。

此外，基檢表示，農會及漁會幹部選舉將於2月15日起陸續舉行，基檢成立「選舉查察聯繫中心」，24小時接聽檢舉電話，民眾可撥打檢舉專線（02）2465-0947，或撥打0800-024-099，接通後按4檢舉，也可透過傳真（02）2465-6028，或傳送LINE訊息、寄送電子郵件（klcelection@mail.moj.gov.tw）等多元管道檢舉，檢舉賄選獎金最高達新台幣200萬元。（編輯：方沛清）1140123