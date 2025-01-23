5億高中生案 夏男假結婚判刑1年6月定讞

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（中央社記者蘇木春台中23日電）賴姓男高三生案，二審台中高分院認定，夏男為圖私利與賴生假結婚，背後牽涉龐大財產利益，主觀惡性甚高，今天駁回上訴，依使公務員登載不實準公文書罪判刑1年6月定讞。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，夏姓男子的父親為地政士，他擔任父親的助理；賴生就讀高中三年級，為賴父與陳女所生的兒子。民國112年1月5日，賴父簽訂不動產贈與契約，將名下市值新台幣5億元的不動產贈與賴生，由夏父與夏男擔任見證人，夏男因此認識賴生。

賴父於112年4月初住院期間，賴生因擔心賴父的元配爭奪名下不動產，因此將不動產所有權狀交付夏父保管。賴父於同年4月23日過世後，因賴父的元配阻擋賴父的牌位進入住處供俸，造成賴生對於自身日後處境更感惶恐。

112年5月4日上午6時，夏男攜帶事先準備好的同性結婚書約，以要與賴男討論財產理財規劃事宜為由，騎機車到賴生住處邀約外出商談。2人接連到速食店與咖啡廳用餐，賴生向夏男抒發失去父親的悲痛及母親在家中遭逼迫的心情。

夏男提議二人形式上辦理結婚登記，將可防止賴父的元配爭奪名下不動產，賴生因信賴夏男，當天上午9時多，2人便到戶政事務所完成結婚登記，接著一同返回夏男住處，不料上午11時2分，賴生就被發現墜樓，送醫後不治。

台中地檢署偵辦後，認為夏男殺人罪嫌不足，處分不起訴，經賴生家屬聲請再議，台中高分檢發回續查，目前中檢持續調查中。中檢另依偽造文書罪嫌起訴夏男，去年6月間台中地院一審宣判，判處夏男1年6月徒刑；夏男不滿，提出上訴。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，認為夏男罪證明確，且犯罪動機、目的為圖個人私利，利用賴生年紀尚輕、涉世未深、亟欲解決家族爭產問題辦理假結婚，背後牽涉賴生名下龐大財產利益，嚴重侵害及濫用民法所建立婚姻登記制度，犯罪情節重大。

合議庭審酌，原審認事用法及量刑均無不當，夏男上訴無理由，今天判決駁回，本案已確定，且因不得易科罰金，夏男須入監服刑。

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另外，夏男主張本案因另涉犯殺人案件，程序終結前，應停止審判。合議庭認為，賴生墜落死亡部分，不在本案審理範圍，且該案尚未起訴，與刑事訴訟法的要件不合，認定本案並無停止審判必要。

本案合議庭成員為審判長法官吳進發、陪席法官尚安雅，受命法官許冰芬。（編輯：蕭博文）1140123