電動代步車雖屬行人路權 台東警：酒駕仍涉公共危險

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）電動代步車屬個人行動輔具，依路權雖然視為行人，但因使用電力為動力，屬於刑法中的動力交通工具，台東警方指出，如酒駕仍恐觸犯公共危險罪。

台東縣警察局交通隊長吳昇忠今天接受中央社記者訪問表示，今年1月迄今台東已發生4件死亡交通事故，其中1月2日交通事故是機車騎士追撞電動代步車造成3人受傷，其中電動代步車的乘客送醫後不治死亡，操作電動代步車的84歲長者，經警方實施呼氣酒精濃度測試，酒測值超標，觸犯刑法中公共危險罪。

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吳昇忠表示，電動代步車雖然名稱中有「車」一字，依照「醫療器材管理辦法」規定，屬於個人行動輔具，若民眾使用電動代步車行駛道路上，依據路權視為行人；但依據刑法第185-3條規定，駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。電動代步車使用電力為動力，屬於刑法中的動力交通工具。

吳昇忠提醒民眾，使用電動代步車的操作者應將自己當作行人，遵循行人交通安全規定，在道路上靠邊及在人行道行駛，穿越道路時更應行駛在枕木紋或斑馬線上，遵守交通規則，就是保障自己及他人生命、身體安全，一起建構安全無虞交通環境。（編輯：陳仁華）1140123