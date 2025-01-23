桃園男涉殺害同居女友挖坑棄屍後自首 檢方起訴

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（中央社記者葉臻桃園23日電）桃園市王姓男子與鍾姓女友爭吵，過程中涉用香氛玻璃罐敲打女友致死，事後載至偏僻處挖坑棄屍，他2天後自首。桃園地檢署日前偵結，依家暴傷害致死、遺棄屍體等罪嫌起訴王男。

桃園地檢署起訴書指出，王男（23歲）與鍾女（26歲）、鍾女的6歲女兒（非王男所生）及4名友人，同住在桃園市八德區某社區；王男去年8月27日清晨返家後，與鍾女因女兒的照顧、學費及家庭開支等問題爭吵，過程中王男涉持香氛玻璃罐敲擊鍾女頭部，造成鍾女死亡。

起訴書表示，案發後，王男將鍾女屍體放入黑色塑膠袋後再裝進橘色塑膠桶，隨後開車載著不知情的女兒至龜山區樹人路偏僻處，在田地挖洞後掩埋鍾女屍體。

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檢方指出，王男因遭其他同住友人追問鍾女去向，再加上王男的父親勸說，王男於同年8月29日凌晨至桃園市警局中壢分局自首，並在檢警陪同下前往棄屍地點將鍾女屍體挖出。

桃園地檢署日前偵結，依犯家庭暴力防治法之傷害致人於死、遺棄屍體等罪嫌起訴王男，全案將由國民法官庭審理。（編輯：戴光育）1140123