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實際參審後 國民法官對司法信任度100%

2025/2/1 10:41（2/1 11:09 更新）
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國民法官制度自民國112年開始實施，根據司法院公布的「國民參與審判制度成效評估報告」，參與審判後的國民法官及備位國民法官，對司法審判的信任度從90%，提升到審判後的100%。（司法院提供）中央社記者林長順傳真 114年2月1日
國民法官制度自民國112年開始實施，根據司法院公布的「國民參與審判制度成效評估報告」，參與審判後的國民法官及備位國民法官，對司法審判的信任度從90%，提升到審判後的100%。（司法院提供）中央社記者林長順傳真 114年2月1日
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（中央社記者林長順台北1日電）國民法官制度自民國112年開始實施，根據司法院公布的「國民參與審判制度成效評估報告」，參審後的國民法官及備位國民法官對司法審判的信任度從90%，提升到審判後的100%。

國民法官新制於民國112年1月1日正式施行，這是司法史上首次讓一般國民以法官身分參與審判，深具劃時代意義。司法院去年底公布112年度「國民參與審判制度成效評估報告」，對國民法官新制施行首年進行綜合性分析及實證觀察。

為瞭解一般民眾對司法的認知、觀感及評價，司法院每年委託民調公司舉辦「一般民眾對司法認知調查」。近10年民眾對法官的信任比率呈先降後升再微降趨勢。

根據調查，民眾於103年對司法的信任度為43.4%（包括非常信任、還算信任），104年44%、105年35.8%、106年39.6%、107年38.7%，自108年起持續上升至111年58.8%高點，113年為58.7%，為歷年次高，且信任比率連續5年超越5成。

而在「國民參與審判制度成效評估報告」中，參與審判前的國民法官及備位國民法官對司法的信任度為90.7%，參與審判後則再進一步提升至100.0%。

報告中指出，若細部觀察「非常信任」的比率，則變化會更加明顯，國民法官與備位國民法官在參與審判前18.7%、後64.0%，「非常信任」比率提升45.3個百分點；而一般民眾和參與審判後的國民法官與備位國民法官相比，「非常信任」的比率更是相差了57.7個百分點。

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報告中強調，由此顯示實際參與審判的經驗，在很大程度上改變了民眾對於司法審判的看法。

報告中表示，許多國民法官、備位國民法官在實際參與後表示，「能夠坐在法檯上，與法官一同進行審判，是人生中難得且可貴的經驗」。由此表達國民法官法立法意旨，國民經由參與而瞭解法院審判程序的實際樣貌，感受到審判的公正及妥適，國民表達的正當法律感情也能充分反映於法院的裁判中，將可期待提升國民對於司法的信賴。（編輯：蕭博文）1140201

#司法院
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