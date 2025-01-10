司法院代理院長謝銘洋：82%民眾認同國民法官制

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（中央社記者林長順台北10日電）國民法官新制自民國112年開始實施，司法院代理院長謝銘洋今天表示，根據2年來的調查統計，已經有超過82%比例的一般民眾，認同國民法官能讓台灣司法變得更好。

司法院、法務部及全國律師聯合會今天在國家圖書館國際會議廳舉辦「第80屆司法節學術研討會」，以「建構計畫審理制度，開展民刑事訴訟新風貌－以國民法官案件審理程序為借鑑」作為研討會的共同主題。謝銘洋在致詞時做上述表示。

謝銘洋指出，國民參與審判制度自112年元旦實施以來，突顯審、檢、辯3方合作的重要性。這項新制度的推行，有賴檢察官的細心舉證、辯護人的專業防禦，以及法院的公正審理。司法院去年公布的「國民參與審判制度成效評估報告」，就反映了3方通力合作的成果。

另外，根據2年來的調查統計，已經有超過82%比例的一般民眾，認同國民法官能讓台灣司法變得更好，雖然如此，「國民參與審判制度成效評估委員會」經過仔細評估後，仍然提出了許多具體建議，這些都是未來進一步檢討改進國民參與審判制度的重要基礎。

他表示，112年國民參與審判案件在各法院收案總數為108件，113年則增加到165件，而且自115年1月1日起，將新增加「所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪」應行國民參與審判的類型，預料將會增加更多的案件，審、檢、辯也將共同面臨更多的挑戰。

今天的研討會針對國民法官案件的計畫審理，特別是爭點及證據整理、辯護權行使與相關實務問題加以探討，對於未來國民參與審判的深化，將有非常大的助益。

謝銘洋說，司法院去年委託輔仁大學進行「律師對司法改革成效認知調查報告」，對1萬多名律師發出問卷，調查結果顯示律師對法官的信任比率高達83%，對於「審判獨立」滿意度更是達到87.6%。調查報告也反應了許多司法亟待改進之處，包括法官評鑑制度、開庭等候時間、法庭筆錄的製作效率與品質、偵查中及羈押案件律師的閱卷權、電腦系統穩定度不足、操作介面欠佳等問題。

謝銘洋指出，除了這些問題外，目前司法更面臨許多挑戰，也受到社會大眾的關注，包括憲法訴訟修法對憲法法庭的運作造成的問題，以及近年來由於打詐、保單強制執行，造成案件量暴增的問題。

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他說，以全國各地方法院為例，112年新收案件總數達到364萬多件，比前一年多27萬件，而113年的新收案件總數，則更是達到了392萬多件，又比前一年多增加了28萬件，這些暴增的案件量，幾乎快壓垮了法官、書記官等司法同仁。在如此沉重的工作負擔和壓力下，甚至爆發書記官出走潮，造成人力短缺，並進而影響審判的進行以及人民的權益。

謝銘洋表示，面對這些問題與挑戰，司法院正在積極思考如何採取有效的改革措施，包括重新檢視並優化行政流程、簡化裁判書與筆錄、善用科技的輔助以提升審判的效率，並且加強與檢察官、律師與學界的溝通合作，共同來提升司法行政與司法審判的效能，以打造更有效率的司法環境。（編輯：方沛清）1140110