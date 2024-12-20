彰化男酒駕害死同車友人 國民法官法庭判8年6月

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（中央社記者鄭維真彰化20日電）彰化顏姓男子曾因酒駕遭4度判刑，去年3月出監不到1週，又酒後騎車撞農地圍籬，致被載男子身亡。彰化地院國民法官法庭判處有期徒刑8年6月，施以禁戒1年。

彰化地方法院今天發布新聞稿指出，顏姓男子從民國110年至111年間，因酒後不能安全駕駛公共危險案件被判刑4次，於去年3月25日執行完畢出監。

顏男無機車駕照，於3月31日下午4時許在彰化縣田尾鄉飲酒後，騎機車載許姓男子行經埤頭鄉，不慎撞到1處農地圍籬而摔車倒地，導致2人均受傷，許男因頭部撞擊外傷到院前死亡，顏男酒測值則高達每公升1.31毫克。

檢警調查，顏男騎車到事故地點前已摔車1次，仍繼續騎乘機車，且肇事傷亡地點並非極端駕駛環境，卻第2度摔車終釀大禍。

顏姓男子雖自首並坦承犯行，但此案審理期間，他又深夜飲酒駕駛自小客車，從彰化縣開車至南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路，於31.8公里處失控撞上護欄，南投地方法院判處有期徒刑8月，現在監執行中。

彰化地方法院國民法官法庭考量，顏男剛成年後即密集有犯罪科刑紀錄，且此案肇事情狀離譜，日間行駛路徑尚有其他人車、住宅，對公眾造成極高危險性，被告近期判定為中度智能障礙等，依曾犯不能安全駕駛罪經有罪判決確定後10年內，再犯酒駕而致人於死罪，判處有期徒刑8年6月，可上訴。

此外，國民法官法庭認為，顏男所犯均為飲酒後不能安全駕駛交通工具之罪，情節雷同，行為模式固著，家庭約束力也屬薄弱，足認已酗酒成癮並有再犯之虞，命其應於刑之執行前，令入相當處所，施以禁戒1年。（編輯：李錫璋）1131220