高雄地院國民法官回娘家 成效評估及制度優化

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（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄地方法院在今年度審結2件國民法官案件，日前舉辦「國民法官回娘家：國民參與審判經驗交流分享會」，作為國民法官制度成效評估及制度優化重要參考。

29日交流分享會邀請曾參與二案的國民法官、備位國民法官回院分享意見及感想。高雄地院今天新聞稿表示，分享會先由兩案審判長陳紀璋、林英奇分別簡要回顧案情，接著由國民法官們分享參與案件選任、審理及評議等各階段心得，諸如接獲擔任國民法官通知心情、面對量刑妥適與否的為難、案件所具警世意義等。

隨後參與審理檢察官、律師也分別提出包括是否排斥觀看血腥照片、案卷資料是否過多、評議時有無意見領袖等問題，與國民法官交換意見。與會國民法官均認為新制有助提高人民對司法審判信任，拉近司法與人民距離。

高雄地院今天新聞稿表示，在活動結束後彙整國民法官及審、檢、辯相互交流、分享結果提供給司法院，作為持續改善國民法官制度參考。（編輯：孫承武）1131130