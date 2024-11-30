本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普揚言加徵中國加拿大墨西哥關稅 與芬太尼有何關係？一週大事彙整
首頁 / 社會
國民法官
新聞專題
國民法官3/146
首頁 / 社會

高雄地院國民法官回娘家 成效評估及制度優化

2024/11/30 17:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄地方法院在今年度審結2件國民法官案件，日前舉辦「國民法官回娘家：國民參與審判經驗交流分享會」，作為國民法官制度成效評估及制度優化重要參考。

29日交流分享會邀請曾參與二案的國民法官、備位國民法官回院分享意見及感想。高雄地院今天新聞稿表示，分享會先由兩案審判長陳紀璋、林英奇分別簡要回顧案情，接著由國民法官們分享參與案件選任、審理及評議等各階段心得，諸如接獲擔任國民法官通知心情、面對量刑妥適與否的為難、案件所具警世意義等。

隨後參與審理檢察官、律師也分別提出包括是否排斥觀看血腥照片、案卷資料是否過多、評議時有無意見領袖等問題，與國民法官交換意見。與會國民法官均認為新制有助提高人民對司法審判信任，拉近司法與人民距離。

高雄地院今天新聞稿表示，在活動結束後彙整國民法官及審、檢、辯相互交流、分享結果提供給司法院，作為持續改善國民法官制度參考。（編輯：孫承武）1131130

#國民法官
#高雄地方法院
#高雄地院
國民法官
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
債務糾紛酒駕撞擊逼車致老友死亡 一審判刑9年
172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：