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監委巡察司法院 關注國民法官制成效與人力議題

2024/11/26 19:51
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（中央社記者陳俊華台北26日電）監察院副院長李鴻鈞今天率監委巡察司法院。司法及獄政委員會召集人林郁容說，國民法官制施行1年多，是否符合立法預期，有待檢討成效；司法人員過勞問題，盼司法院正視、切實減輕工作負擔。

監察院透過新聞稿表示，李鴻鈞今天與林郁容及監察委員等13人巡察司法院，在司法院代理院長謝銘洋陪同下，聽取業務簡報，並進行座談。

林郁容致詞時指出，司法院近年致力推動各項司法改革等業務，例如啟用「AI量刑資訊系統」；修正民事訴訟法，避免個案濫訴；建構「行政訴訟堅實第一審」新制；積極因應精神衛生法「專家參審」新制。

林郁容說，國民法官制度剛施行1年多，是否符合立法的預期，有待司法院積極檢討成效；司法人員過勞問題頻傳，期盼司法院能正視人力不足現象，以更有效、直接方式，切實減輕司法人員工作負擔，維護基本人權。

座談會中監委則分別就精神衛生法專家參審新制實施日期與準備情形、檢討司法人力不足配套措施、法院裁准犯罪被害人訴訟參與件數偏低、刑事法庭犯罪被害人席位設置情形、性平案件資訊隱匿、強制處分庭建置與審理疑義、司法通譯人數與整體案件需求比例失衡等議題，提出詢問。

另有監委關注，曝險少年行政輔導先行機制的資源連結及運作情形、司法系統自行糾錯功能精進方式、如何提升少年調查官調查報告品質、AI量刑資訊系統與智慧化裁判草稿自動生成系統的開發現況等議題。（編輯：楊蘭軒）1131126

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