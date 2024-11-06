攀談遭拒涉殺人 高院仍判男犯嫌無期徒刑

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（中央社記者劉世怡台北6日電）男子陳金順在超商喝酒後向宋姓男子攀談遭拒而起爭執，陳金順涉以鑰匙刺頭部、猛踹致宋男死亡。本件為新北地院國民法官參審案件判陳金順無期徒刑。二審今天駁回上訴，可再上訴。

檢警調查，陳金順去年1月24日清晨6時許在新竹市蘆洲區某超商前喝酒後與不認識的宋姓男子攀談遭拒，雙方發生爭執，陳金順認為遭宋男嗆聲而心生不滿，以鑰匙尖端由上往下猛力刺宋男頭部37次，再猛踢宋男頭部3下，導致宋男頭部傷重不支倒地。

檢警調查，陳金順見宋男倒臥在地且無力反抗，再上前猛踢宋男頭部6下，誘發宋男高血壓性心臟病及冠狀動脈心臟病發作而心因性休克，雖經緊急送醫急救仍不治。

新北地方法院國民法官合議庭認為，陳金順不適用刑法第59條情堪憫恕而得酌量減刑規定，且陳金順行為時未欠缺或顯著減低辨識違法能力及控制行動能力，不適用刑法不罰或減刑規定。

合議庭並認定，依現場跡證及卷證資料顯示，警方抵達現場時，已鎖定陳金順涉案，因此陳金順也不適用刑法自首得減輕其刑規定。

合議庭審酌，陳金順先前執行完有期徒刑，5年內故意再犯殺人罪，審酌陳金順前科累累，顯然未因前案執行完畢而心生警惕，對刑罰反應力薄弱，具有相當惡性，因此判處無期徒刑。

陳金順認為一審量刑過重，僅就量刑部分提起上訴，主張一審依累犯規定加重為不當，沒有依自首規定減輕其刑，且量刑時沒去考量他有數次委請超商店員叫救護車。

二審台灣高等法院審理後認定，陳金順的前案為恐嚇危害安全罪，雖於111年2月間易科罰金執行完畢，原本應已有警惕作用，但陳金順竟故意再犯本件殺人罪，可見前案執行成效不彰，且對刑罰反應力顯然薄弱。

二審指出，經整體評價後，陳金順依累犯處罰尚無超過其所應負擔罪責而過苛的情形，原審依累犯規定加重其最低本刑，並無不當。

另一方面，陳金順在員警有確切根據合理懷疑他殺人嫌疑後，始在員警追問下坦承本案犯行，此屬「自白」， 而非自首，原審認被告不符合自首要件，並無違誤。

至於陳金順所述，他在整個衝突結束後，有向超商店員表示「快叫救護車，將被害人送去醫院」等語，以及陳金順在本院審理時為認罪表示，均不足以動搖原審量刑。因此駁回上訴，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1131106