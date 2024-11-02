桃園男不堪長照壓力掐死病母 法院判刑8年

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（中央社記者葉臻桃園2日電）桃園43歲吳姓男子，疑因不堪長照壓力罹患重鬱症，去年6月間將病母掐死。桃園地方法院昨天依殺害直系血親尊親屬罪判處吳男有期徒刑8年，執行完畢後需施以監護2年，可上訴。

桃園地方法院判決書指出，蘆竹區43歲吳姓男子，去年6月26日上午9時30分許，在住家將母親掐死後，下午4時30分許向警方自首報案，案經桃園地檢署起訴，由國民法官審理。

判決書指出，吳男確實付出相當心力照護母親，但因長期照護，以及病母發出的聲音影響睡眠，給他帶來極大精神壓力，導致罹患重鬱症。

判決書指出，案發當日，病母雖有表達身體不適，但並非引發殺機的刺激點，而是吳男為求自身解脫，選擇剝奪母親的生命權、導致母親死亡，造成無法挽回傷害。

判決書指出，考量吳男已獲妹妹原諒，參考精神科醫生鑑定意見及卷證，認吳男行為時的精神狀況符合重鬱症診斷標準，且在警方未察覺犯罪前主動打電話自首、接受制裁，可依規定減刑。

桃園地方法院昨天依涉犯直系血親尊親屬殺人罪，判處吳男有期徒刑8年，並應於執行完畢或赦免後，入相當處所或以適當方式，施以監護2年，可上訴。（編輯：林恕暉）1131102