男業務告白遭拒殺人國民法官判無期 還要賠737萬

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中市擔任業務員的23歲黃姓男子，因告白遭拒持刀刺死施姓男同學，台中地院國民法官參審，去年判處黃男無期徒刑；施男父母提起刑事附帶民事訴訟，地院判黃男應賠償737萬餘元，可上訴。

判決書指出，死者施男、被告黃男都是東海大學畢業的學生，2人在大學時期就認識，畢業後成為直銷的上下線。黃男愛慕施男向他告白遭拒。2022年10月，黃男買了2把刀潛入施男租屋處，朝施男連刺多刀致死，隨後打電話報警。檢警調查後，依照殺人、侵入住宅罪嫌起訴黃男。

此案為台灣第一起國民法官審理案，期間因有精神鑑定等，審理近1年，國民法庭去年底依照殺人罪判黃男無期徒刑。黃男上訴，台中高分院二審將在11月27日上午10時宣判。

施男父母也索賠精神撫慰金、撫養費、殯葬費等，向黃男求償802萬餘元。黃男否認故意殺害施男，稱是意外刺傷、割傷。精神撫慰金部分，要求審酌個人經濟、家庭狀況後酌減。

刑事部分，一審依照殺人罪判決黃男無期徒刑。民事部分，依照刑事無期徒刑，認定黃男是故意殺害施男致死，應負損害賠償。民事庭考量施男父母面對兒子無端被殺害，天人永隔，判處黃男賠償施男父母737萬餘元。（編輯：謝雅竹）1131114